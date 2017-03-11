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Кто утверждает, что в Грузии есть независимый суд, либо лжец, либо идиот - Фади Асли


11.03.2017   15:46
Любой, кто утверждает, что в Грузии имеется независимая судебная система, является либо лжецом, либо идиотом. Так считает глава Международной торгово-промышленной палаты Фади Асли.

По его словам, пристрастная и зависимая судебная система означает не только то, что суд может быть контролируемым со стороны государства, это также означает, что суд может контролировать третьими лицами и большими деньгами.

"Сегодня в Грузии налицо именно такой случай", - утверждает Фади Асли и подчеркивает, что давление международной общественности на правительство Грузии не несет результатов, так как правительство официально имеет нулевое влияние на судебную систему.

"Многие судьи продают свой сервис богатым бизнесменам и преступникам. Правительство же не может предупредить или освободить этого судью.

Не может существовать независимая судебная система без независимых судей. Сегодня же в Грузии нет какого-либо механизма, чтобы была бы достигнута независимость судей, соответственно, судьи пользуются этой уродливой системой и богатеют за счет бизнес-климата и репутации Грузии", - заявил Фади Асли.

По его словам, данная ситуация крайне тревожная, а проблема приобретает все большие масштабы. Асли отмечает, что коррупция в судебной системе растет с огромной скоростью.

"Мы возвращаемся точно в то же положение, которое было при правлении Эдуарда Шеварднадзе, однако сейчас это гораздо хуже!

При Шеварднадзе можно было высказать претензию президенту, а он мог исправить ситуацию в судебной системе. Сегодня же в правительстве нет никого, кто может взять трубку и раскритиковать судью за неправильное решение! Ситуация совершенно неуправляема. Я соболезную премьеру и тем членам правительства, кто 24 часа в сутки пытается повести страну вперед в условиях, когда всю их деятельность могут перечеркнуть судьи, место которым за решеткой", - заявляет Фади Асли.






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