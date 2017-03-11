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Нидерланды отказали во въезде главе МИД Турции


11.03.2017   17:37
Власти Нидерландов отказали в посадке самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Анкара ранее пригрозила голландским властям санкциями.

Как сообщает издание Hurriyet, правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку в стране самолету Чавушоглу, который должен был отправиться туда в субботу вечером. Это произошло спустя короткое время после того, как мэрия Роттердама запретила ему выступить на митинге перед турецкоязычными жителями.

Чавушоглу отреагировал на это заявлением, в котором назвал голландцев «фашистами и наследниками нацистов».

Турецкий министр намеревался обратиться к гражданам Турции, которые проживают в странах Западной Европы в преддверии референдума, на котором будет решаться вопрос о расширении полномочий президента страны Реджепа Эрдогана. Против этой инициативы выступили Германия и Австрия, которые отменили эти мероприятия с участием турецких чиновников, сославшись на требования безопасности.






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