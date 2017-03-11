Эрдоган пригрозил Нидерландам ответными мерами

11.03.2017 17:59 Эрдоган пригрозил Нидерландам ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер, сообщает Reuters.



Отметим, что ранее власти Нидерландов отказали в посадке самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.



«Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах», — сказал Эрдоган.















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