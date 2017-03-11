Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Эрдоган пригрозил Нидерландам ответными мерами


11.03.2017   17:59
Эрдоган пригрозил Нидерландам ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер, сообщает Reuters.

Отметим, что ранее власти Нидерландов отказали в посадке самолету министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

«Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах», — сказал Эрдоган.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия торжественно приняла шестимиллионного туриста (+видео)
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси
Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии
Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СГБ не подтверждает факт похищения сотрудника управления по особым поручениям МВД Грузии в Шида Картли
Президент Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Сопредседатели МГ ОБСЕ надеются организовать встречу Саргсян-Алиев
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна