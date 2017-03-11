Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Одну из улиц Тбилиси назовут в честь бизнесмена Боба Уолша


11.03.2017   22:00
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с инициативой назвать одну из улиц в Тбилиси в честь американского бизнесмена и общественного деятеля Боба Уолша, говорится в сообщении на сайте правительства.

Боб Уолш был первым американским бизнесменом, заинтересовавшимся потенциалом Грузии в 80-е годы XX столетия.

"Это был первый сломанный лед, который проложил путь к дальнейшему нашему развитию. Поэтому дружба Боба Уошла очень ценна для Грузии, как и то дело, которое он сделал для Грузии. Он был пионером, который приехал в Грузию в трудный период и сыграл роль путеводителя для тех, кто хотел иметь отношения с Грузией", — заявил Квирикашвили на вечере памяти бизнесмена в Тбилиси.

Боб Уолш американский бизнесмен, почетный гражданин Грузии, организатор Игр доброй воли. Грузию он впервые посетил в 1986 году и после этого оказывал всяческую помощь, в том числе в привлечении первых инвестиций. Скончался 30 января 2017 года.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия торжественно приняла шестимиллионного туриста (+видео)
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси
Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии
Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СГБ не подтверждает факт похищения сотрудника управления по особым поручениям МВД Грузии в Шида Картли
Президент Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Сопредседатели МГ ОБСЕ надеются организовать встречу Саргсян-Алиев
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна