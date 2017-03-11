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Одну из улиц Тбилиси назовут в честь бизнесмена Боба Уолша
11.03.2017 22:00
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с инициативой назвать одну из улиц в Тбилиси в честь американского бизнесмена и общественного деятеля Боба Уолша, говорится в сообщении на сайте правительства.
Боб Уолш был первым американским бизнесменом, заинтересовавшимся потенциалом Грузии в 80-е годы XX столетия.
"Это был первый сломанный лед, который проложил путь к дальнейшему нашему развитию. Поэтому дружба Боба Уошла очень ценна для Грузии, как и то дело, которое он сделал для Грузии. Он был пионером, который приехал в Грузию в трудный период и сыграл роль путеводителя для тех, кто хотел иметь отношения с Грузией", — заявил Квирикашвили на вечере памяти бизнесмена в Тбилиси.
Боб Уолш американский бизнесмен, почетный гражданин Грузии, организатор Игр доброй воли. Грузию он впервые посетил в 1986 году и после этого оказывал всяческую помощь, в том числе в привлечении первых инвестиций. Скончался 30 января 2017 года.
"Новости-Грузия"
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