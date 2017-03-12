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«Грузинская мечта» нашла очередной повод вылить желчь на Национальное движение


12.03.2017   14:04
Правящая партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» обвиняет оппозицию в причастности к беспорядкам в Батуми.

«Грузинская мечта» распространила заявление, в котором говорится, что лидеры бывшей правящей партии «Единое национальное движение» пытаются дестабилизировать ситуацию.

«Мы осуждаем случившиеся в Батуми 11 и 12 марта беспорядки, в результате которых агрессивные группы участников акции нанесли ущерб мирным гражданам, полицейским, а также государственной и частной собственности», — говорится в специальном заявление.

В партии считают, что действия правительства в сложившейся ситуации были последовательными и помогли избежать обострения ситуация.

«Правоохранители продолжают работать и все те, кто были включены в этом насилие, должны ответить по всей строгости закона. Также должен встать вопрос ответственности тех, кто попытался использовать в политических целях, организовал и поощрял текущие события. Как бы не пытались враги Грузии и радикально настроенные лидеры «Национального движения» вернуть беспорядки в нашей стране, этого никогда не случится», — отмечено в заявление партии.

Ранее в связи с событиями в ночь на 12 марта заявление распространили представители «Национального движения».

Они призвали правительство страны к немедленному реагированию, а также изучению причин и обстоятельств эскалации насилия. В «Национальном движении» считают, что действия властей были несвоевременными и неадекватными, а все случившееся стало следствием ослабленных госучреждений и полной деморализации полиции.

Поводом для протестов минувшей ночью стал штраф, выписанный батумским полицейским водителю за нарушение правил дорожного движения. Очевидцы утверждают, размер штрафа был слишком большой, а полицейский вел себя грубо. Водителя поддержали местные жители, которые подрались с сотрудниками правоохранительных органов.

За сопротивление полиции задержали шесть человек. Вечером 11 марта до тысячи жителей Батуми перекрыли движение возле здания главного полицейского управления города, требуя освободить задержанных, а также уволить шефа батумской полиции.

По решению МВД Грузии, всех шестерых задержанных освободили, однако протестующие на этом не успокоились. Они устроили погром вокруг здания полиции и бросались камнями. Правоохранители в ответ использовали против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.

В результате беспорядков, 33 человека были госпитализированы, 15 из них сотрудники полиции. На данный момент задержаны до 40 участников акции.







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