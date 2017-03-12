Оппозиция призывает власти оставить политические игры

12.03.2017 14:48 Заявление премьера Грузии Георгия Квирикашвили в связи с беспорядками в Батуми в бывшей правящей партии «Единое национальное движение» назвали необоснованными и бессовестными.



Квирикашвили, который отправился в Батуми, чтобы на месте ознакомится со сложившимся положением, назвал оппозицию деструктивной. Правящая партия «Грузинская мечта» тем временем распространила заявление, в котором прямо обвинила «Нацдвижение» в организации и поощрении беспорядков.



«Намеки премьер-министра в связи с «Национальным движением» по поводу абсолютного безобразия и вандализма, являются абсолютно необоснованными и это огромная бесстыдность», — сказал один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе.



Заявление в связи с событиями в Батуми сделали и в партии «Движение за свободу – Европейская Грузия».



«Власти сделали поспешные оценки и прямо указали на политических оппонентов. Думаю, что они должны быть заняты тем, чтобы реально расследовать что произошло. Наказать тех, кто виновен, как с одной, так и с другой стороны. Призываю власти, вместо политических игр, заняться решением конкретных проблем», — сказал Серги Капанадзе на брифиннге.



В результате беспорядков, продолжавшихся в Батуми более 10 часов, были задержаны порядка 40 человек. Сообщается о 33 пострадавших, 15 из которых — сотрудники полиции.















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