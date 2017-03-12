Илия Второй выразил сожаление в связи событиями в Аджарии

12.03.2017 17:13 Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй коснулся событий, произошедших накануне в Батуми и выразил сожаление в связи с тем, что подобное происходит в Грузии – стране, являющейся уделом Пресвятой Божьей Матери.



Во время воскресной проповеди Илия Второй призвал паству стараться сохранить спокойствие в душе и разуме, а также в собственном доме.



«Жаль, что мы живем в то время, когда тьма часто побеждает свет. Когда тьма затмевает наше пространство и нашу душу, затмевает наш разум и наш дом. Мы получили известие, что ночью в Аджарии произошли разрушения, были разбиты автомобили. Мне очень жаль, что это происходит в Грузии, которая является уделом Пресвятой Божьей Матери. Надеюсь, что свет Христа осветит нас всех. Жаль, что беспокойство, беспорядок очень часто будет касаться церкви. Мы должны стараться сохранить спокойствие в душе, сердце, сохранить спокойствие в доме и разуме. Таким образом показать пример спокойствия нашим детям», — сказал он.



После проповеди патриарх Грузии помолился вместе с паствой.



В результате беспорядков, продолжавшихся в Батуми минувшей ночью более 10 часов, были задержаны порядка 40 человек. 34 человека пострадали, 15 из них — сотрудники полиции.















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