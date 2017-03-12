Ущерб от беспорядков в Батуми должны возместить их устроители - премьер Грузии

12.03.2017 17:48 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что в Батуми, где в субботу произошли беспорядки, полиция действовала организовано и использовала лишь ту силу, которая была необходима.



"Тому, что произошло, необходимо дать соответствующую оценку", - заявил он в воскресенье на состоявшемся в Батуми совещании с участием главы МВД Грузии Георгием Мгебришвили.



По его мнению, правоохранительные органы действовали там, где это было необходимо, используя ту силу, что требовали обстоятельства.



"Сейчас необходимо сохранить порядок и также необходимо идентифицировать тех, кто накануне совершал беспорядки и перешел все рамки", - сказал премьер, отметив, что всем пострадавшим от вандализма необходимо выделить компенсацию.



При этом Г.Квирикашвили заявил, что после того, как будут идентифицированы те, кто устроил беспорядки, на них необходимо будет возложить обязательства возмещения нанесенного их действиями ущерба.



Также глава правительства отметил, что следствие должно установить не только тех, кто совершал насилие, но и тех, кто подстрекал.



"Каждого должны идентифицировать. Это будет превенция, чтобы в будущем не повторилось подобное", - сказал он, заявив, что ответ должен быть жестким, но в рамках закона.



В этой связи Г.Квирикашвили вновь указал на возможное участие определенных оппозиционных сил в беспорядках. По его мнению, в стране "есть политическая сила, которая считает, что если они не у власти, то камня на камне не должно остаться в стране".



Как считает премьер, эта сила "должна быть до конца идентифицирована как деструктивная сила, которая считает стабильность в стране губительной для себя".















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