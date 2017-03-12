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Юридический комитет завтра рассмотрит изменения в «Кодексе о заключении под стражу»
12.03.2017 20:56
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии завтра рассмотрит изменения в «Кодексе о заключении под стражу» и, исходя из него, обсудит пакет законопроектов.
Одно из главных новшеств, которое включает законодательная инициатива правительства, - создание учреждения по подготовке к освобождению, в котором подготовку будут проходить те осужденные, представляющие категорию низкого или среднего риска, которым до освобождения остается не более 6 месяцев. У них будет возможность на 3 дня в неделю покидать это учреждение, чтобы их реинтеграция в общество прошла безболезненно.
Согласно представленным изменениям, местному совету Министерства по исполнению наказаний и пробации предоставляются полномочия в случае письменной просьбы осужденного, и после отбывания определенного законом льготного периода, заменить оставшийся срок наказания на более легкую форму – домашний арест.
Ряд изменений затрагивают освобождение из-за болезни, а также предусматривают возможность для осужденных, представляющих категорию низкого риска, получать высшее образование.
Кроме того, согласно изменениям в «Кодексе о заключении под стражу», осужденные женщины, дети которых по достижении 3-летия были вынуждены покинуть учреждение по исполнению наказаний, получат право, по решению директора пенитенциарного департамента, в течение года после того, как ребенок покинул учреждение, на выходные (субботу и воскресенье) покидать тюрьму.
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