В Батуми сообщили о десяти сожженных во время беспорядков автомобилях

12.03.2017 21:43 В ходе ночных беспорядков в Батуми было сожжено десять автомобилей, заявил глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе, передает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.



«Минимум, сожжено десять автомобилей, в той локации, где происходили беспорядки, повреждена инфраструктура», — сообщил он.



Он также рассказал о создании специальной комиссии, которая займется точным установлением нанесенного ущерба.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

