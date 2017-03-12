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В Батуми сообщили о десяти сожженных во время беспорядков автомобилях
12.03.2017 21:43
В ходе ночных беспорядков в Батуми было сожжено десять автомобилей, заявил глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе, передает «Интерфакс» со ссылкой на местное телевидение.
«Минимум, сожжено десять автомобилей, в той локации, где происходили беспорядки, повреждена инфраструктура», — сообщил он.
Он также рассказал о создании специальной комиссии, которая займется точным установлением нанесенного ущерба.
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