Противостояние между руководителем патрульной полиции Аджарии и СГБ вылилось в беспорядки

13.03.2017 11:20 Начавшаяся позавчера в Батуми акция протеста, главным требованием которой было освобождение задержанных граждан, позже переросла в насильственное противостояние. Недолгое появление спецназа на акции еще больше напрягло ситуацию, и дало толчок новому протестному очагу.



По заявлению председателя районной организации "Единого национального движения" Батуми, между патрульной полицией и Службой государственной безопасности Аджарии существовало противостояние. Причиной того, по словам Георгия Киртадзе, было задержание близкого человека высокопоставленного чиновника СГБ. По его заявлению, позже это противостояние стало более масштабным, и СГБ решило "примерно наказать" руководителя патрульной полиции Аджарии.



"У СГБ было противостояние с руководителем полиции. Он решил убрать его с помощью своих подчиненных, в данном случае с помощью Гогоберидзе, но потом они не смогли управлять ситуацией, и довели до уровня, до которого довели"- заявил Георгий Киртадзе.



Протестная волна, направленная против патрульной полиции, в частности ее начальника Кахи Бухрадзе, началась 9 марта с ее организации правозащитником и активистом Мерабом Гогоберидзе. Именно он распространял посредством социальной сети информацию о том, что патрульная полиция Аджарии наносит оскорбления населению, хоть и до сих пор не имеет материала, подтверждающего это.



Примечательно, что Мераб Гогоберидзе известен в разных политических кругах, как исполнитель заданий Службы государственной безопасности. Он несколько раз был осужден за бросание туфель и яиц в лидеров "Национального движения", но сам он в интервью говорит, что всегда выявляет порочные стороны власти, и отрицает информацию о выполнении заданий СГБ.



Данную версию подтверждает и генеральный директор "Рустави 2" Ника Гварамия. По его словам, произошедшее в Батуми является противостоянием старой и новой элиты "Мечты".



"По моему, в Батуми имело место противостояние старой и новой элиты "Мечты". Они привели в действие "татарина" (речь о том, что якобы новый начальник полиции Аджарии назвал аджарцев-мусульман татарами, что не подтверждено документально - ред.) против неконтролируемого ими начальника патрульной полиции, и довели процессы до температуры кипения"- заявил генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия.

















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