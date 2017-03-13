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Полицейские действовали профессионально - глава МВД
13.03.2017 11:24
«Полицейские действовали профессионально, и митинг разошелся так, что со стороны граждан никто не пострадал», - об этом заявил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили в эфире Общественного вещателя, оценивая события в Батуми.
«Можно сказать, что эти события развились абсолютно катастрофически. Никто не ждал такого развития событий. Мой первый заместитель находился на месте и наблюдал за ситуацией, но, несмотря на это, когда участники манифестации и митингующие проявили уже особую агрессию, я получил от премьера поручение направиться в Батуми и на месте самому руководить теми мероприятиями, которые были в последующем проведены.
Вся Грузия видела, что происходило в Батуми, но это происходило только на одной улице, на территории, прилегающей к Батумской краевой полиции, так сказать, департаменту, где митингующие проявляли особую агрессию», - заявил Мгебришвили.
По его словам, в процессе полиция проявила максимальную сдержанность. «Полиция проявила максимальную сдержанность, и мы до конца пытались разрядить ситуацию, но когда увидели, что это невозможно и митингующие перешли границы, нам оставалось лишь, к сожалению, применить слезоточивый газ.
Полицейские действовали профессионально, и митинг разошелся так, что со стороны граждан никто не пострадал, однако со стороны полиции пострадали несколько человек», - заявил министр внутренних дел.
Напомним, что в результате прошедшей в Батуми акции пострадали более 30 человек, из них 15 полицейских. Все они уже выписаны из медицинских учреждений.
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