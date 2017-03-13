«Это был социальный аффект в политической упаковке» - Хухашвили о событиях в Батуми

13.03.2017 12:48 «Я бы оценил случившееся как социальный аффект в политической упаковке. Я уверен, что причину этого протеста стоит искать именно в социальной сфере. Правда, последующие события явно показали, что политические партии - особенно «Национальное движение» - попытались использовать это в свою пользу, но это не означает, что процесс с самого начала был политическим. Если власти поставят правильный диагноз произошедшему - это будет лучшим способом решения этой проблемы», - заявил эксперт Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис палитра».



«Когда я говорю о социальной причине, я имею в виду, что за последний год социальный статус среднестатистического грузина значительно упал, в обществе растет чувство протеста. Человек ежедневно борется за выживание, с трудом добывает копейки, а патруль штрафует его на сумму, превышающую его доходы. Я не говорю, что никого не нужно штрафовать, я говорю о сути проблемы. На мой взгляд, именно социальные причины обусловили такую агрессивную форму акции. У всего есть свой критический предел. Одно дело, что значительная часть общества находится на грани социального аффекта, и другое - что в такой ситуации спланировать и устроить провокацию намного легче. Этим могут попытаться воспользоваться как внутренние политические силы, так и соответствующие службы зарубежных стран. Важно правильно проанализировать произошедшее и сделать правильные выводы. Придумывать теории заговора и апеллировать к ним я считаю неправильным», - отметил в беседе с корреспондентом издания Гия Хухашвили.



«Все соглашаются, что форма протеста была неправильной. Адекватными я считаю и действия властей. Центральные власти могли вмешаться в процесс и раньше, но они не опоздали. Вообще, все должны хорошо понять, что демократия не означает беззаконие и не запрещает властям действовать смело в критической ситуации. Нужно расследовать, это было спонтанным протестом, кознями бывших властей, внутригосударственным противостоянием или делом рук иностранных спецслужб. Скажу еще одно - разжигатель краевой розни для страны так же опасен, как и потенциальный террорист... Когда о превышении силы говорит «Национальное движение», это выглядит немного комично. Я даже не хочу представить, что бы произошло, случись все это в период их правления. Никто не знает, как трагически бы это закончилось. Сегодняшние власти системно лучше прежних в этом вопросе», - продолжил респондент.



«Подготовленные изменения полностью опустошили изнутри президентский институт. Они делают все, чтобы у президента не осталось функций - совет безопасности уже не нужен, послов и судей президент тоже не назначает... Мы получим президента с огромной легитимацией и абсолютно без прав. Президент будет бутафорией, куклой... Фактически, они предлагают избрать ничтожество. Я не знаю, почему они столько мучаются. Они думают, что мы настолько глупы, что не видим этих белых ниток? Если президент будет бутафорией, то для чего же его избирать всеобщим голосованием? Для чего тратить на это деньги?! Все идет к тому - сможет ли бесправный президент разрядить кризис или сбалансировать ситуацию?!» - заключил Хухашвили.















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