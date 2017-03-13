Иванишвили рвет и мечет

13.03.2017 13:04 Страсбургский суд вызвал в окружении Бидзины Иванишвили полную панику и хаос. Приближенный к этому кругу источник сообщил газете «Алия», что сам Иванишвили растерян и очень зол. Не исключено, что в ближайшем будущем он отправит в отставку министра юстиции Тею Цулукиани.



В решении Страсбургского суда Бидзина Иванишвили обвиняет Цулукиани. Иванишвили проконсультировался с компетентными юристами, которые досконально изучили это дело. Они убедили Иванишвили, что дело «Рустави 2» можно было подкрепить более убедительными аргументами - такими, которые не вызвали бы у международного сообщества подозрение в том, что за этим правовым процессом скрывается что-то еще, и не оставили бы «Рустави 2» шансов на победу в ЕСПЧ. Иванишвили убедили в том, что Цулукиани и Нино Гвенетадзе сделали это намеренно. Гвенетадзе Иванишвили пока не трогает, он встретился с ней и переговорил с глазу на глаз. Ведется сбор информации о Гвенетадзе, но на данном этапе ей ничего не грозит, а вот от Цулукиани действительно хотят избавиться», - заявил источник, по словам которого, Иванишвили хорошо знает, что Цулукиани действовала и в обход Гвенетадзе и имела контакт с судьями всех трех инстанций.



В окружении Иванишвили ходят слухи, что за Цулукиани на самом деле стоит Гига Бокерия, который сначала внедрил ее в «Свободные демократы», а оттуда - в «Мечту» и она не ушла в отставку именно по заданию Бокерия... Тея Цулукиани является старой подругой Тамар Черголеишвили, они вместе учились в Страсбурге. Также говорят, что один из заместителей Цулукиани за границей встретился с Гигой Бокерия. Бидзина также обвиняет Цулукиани в провале кандидатур на пост судей ЕСПЧ из Грузии. Этих трех кандидатов - Еву Гоциридзе, Георгия Бадашвили и Александра Барамидзе Цулукиани избрала по недемократическим правилам. В ЕСПЧ их не утвердили и продлили срок бывшего заместителя Зураба Адеишвили Ноны Цоцория. Никто не сомневается, что решения ЕСПЧ являются заслугой Ноны Цоцория. К сожалению, Иванишвили опомнился только сейчас и начал атаку на Цулукиани», - продолжил респондент, по словам которого, недопустимость продления срока Ноны Цоцория укрепляет подозрения Иванишвили в том, что Тея Цулукиани играет в пользу «националов.



Наш источник говорит, что Иванишвили серьезно думает о смене Георгия Квирикашвили и других министров. «Квирикашвили сменят до выборов, уже идут поиски его преемника. Я пока не знаю, кто будет новым премьером. Плохи дела у министра обороны Левана Изория, министра сельского хозяйства Левана Давиташвили и министра иностранных дел Михаила Джанелидзе. Возможно, в отставку отправят и министра культуры Михаила Гиоргадзе. Скоро покинет пост и главный прокурор Ираклий Шотадзе. По информации источника, он является фаворитом в борьбе за пост министра юстиции.















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