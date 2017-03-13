Подозреваю, что российские спецслужбы к чему-то готовятся - Паата Давитая

13.03.2017 14:11 Часть непарламентской оппозиции возлагает на власть ответственность за беспорядки, происшедшие два дна назад в Батуми.



Лидер партии "Европейские демократы" Паата Давитая усматривает в происшедшем руку российских спецслужб. Давитая говорит, что премьер-министр Грузии должен взять политическую ответственность из-за запоздавшей реакции, и уйти в отставку.



"Он должен подать в отставку, поскольку у него, как у премьер-министра, должна была быть информация о том, что происходит, почему дошло население до такого состояния, почему происходит противостояние в силовых структурах, и как это используют. Поэтому он должен взять на себя политическую ответственность. Реально видно, что в силовых структурах, или в другом месте, вероятно, есть агенты влияния российских спецслужб. Я не исключаю, что это была репетиция перед большими событиями, поскольку в течение ряда лет на акциях не было разбито ни единого окна, и вдруг происходят такие дела, и я подозреваю, что российские спецслужбы готовятся к чему-то"- заявил Паата Давитая.



О запоздавшей реакции правоохранительных органов говорят также "Новые правые".



"Власть должна задуматься над теми естественными процессами, которые начались в полдень на улицах Батуми, и где определенную роль сыграло жесткое действие патруля. Понятно, что закон надо соблюдать, но существуют установленные формы его соблюдения. Если бы была своевременная реакция, процессы не дошли бы до событий, развитых до 5-6 часов утра"- заявил Мамука Кацитадзе.

















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