Надо спросить общество, какое единое государство оно хочет создать - президент

13.03.2017 14:51 «Для создания единого государство у общества нужно спросить, как оно хочет создать это единство – именно таким документом является Конституция», считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Кахетии в ходе встречи со студентами, на которой обсудили запланированные в Конституции Грузии изменения.



Маргвелашвили поприветствовал всех гостей, в том числе членов Государственной конституционной комиссии, которые, по словам Маргвелашвили, присутствовали на встрече.



«Мне приятно, что у меня часто бывает возможность встречаться с вами и говорить о тех важных вопросах, которые касаются нашей политической и общественной жизни, и я могу выслушать ваши соображения и мнения. Я, как политик, должен корректировать свою позицию исходя из ваших взглядов. Сегодня мы говорим о Конституции. Этот разговор для меня весьма волнителен, когда я веду его с гражданами Грузии. Так как мы говорим, думаем и планируем те общие рамки Грузии, закон, по которому должны жить. Это важно потому, что мы работаем и делимся друг с другом для того, чтобы быть более едиными, чтобы создать единое государство, единое общество и единый дух, и нужно спросить у общества, как оно хочет создать это единство – именно таким документом является Конституция», - заявил Маргвелашвили.



По словам президента, Конституция – фундамент и основание страны, это сложнейший юридический документ, на котором строится все законодательство.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

