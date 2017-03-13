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Надо спросить общество, какое единое государство оно хочет создать - президент
13.03.2017 14:51
«Для создания единого государство у общества нужно спросить, как оно хочет создать это единство – именно таким документом является Конституция», считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Кахетии в ходе встречи со студентами, на которой обсудили запланированные в Конституции Грузии изменения.
Маргвелашвили поприветствовал всех гостей, в том числе членов Государственной конституционной комиссии, которые, по словам Маргвелашвили, присутствовали на встрече.
«Мне приятно, что у меня часто бывает возможность встречаться с вами и говорить о тех важных вопросах, которые касаются нашей политической и общественной жизни, и я могу выслушать ваши соображения и мнения. Я, как политик, должен корректировать свою позицию исходя из ваших взглядов. Сегодня мы говорим о Конституции. Этот разговор для меня весьма волнителен, когда я веду его с гражданами Грузии. Так как мы говорим, думаем и планируем те общие рамки Грузии, закон, по которому должны жить. Это важно потому, что мы работаем и делимся друг с другом для того, чтобы быть более едиными, чтобы создать единое государство, единое общество и единый дух, и нужно спросить у общества, как оно хочет создать это единство – именно таким документом является Конституция», - заявил Маргвелашвили.
По словам президента, Конституция – фундамент и основание страны, это сложнейший юридический документ, на котором строится все законодательство.
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