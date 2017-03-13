Сегодня у власти в Грузии находится грязная российская сила - Бибилашвили

13.03.2017 14:54 Известный метод российской советской пропаганды, обвинять другого в том, что делает сам - заявил один из лидеров "Единого национального движения" Заза Бибилашвили в ответ на обвинения властной команды, согласно которым за развитыми в Батуми событиями стояли именно члены ЕНД.



По словам Зазы Бибилашвили, "сегодня во власти находится грязная российская сила, которая старается обвинить политических оппонентов в провокациях".



По словам Бибилашвили, вероятность того, что правоохранительные органы расследуют беспорядки, происшедшие 11 марта в Батуми, небольшая, поскольку по его же заявлению, люди, которые стояли за вандализмом, в течение ряда лет действовали вместе с властью.



"Сегодня во власти Грузии находится грязная российская сила. Известный метод российской советской пропаганды, обвинять других в том, что сами делают. Я хочу попросить наших граждан, наше население, подумать над тем, если оправдалось хотя бы одно обвинение, которое когда-либо озвучила власть. Они обвиняли нас в покупке покрышек, устройстве теракта, прослушивании людей портативными аппаратами, монтаже прослушивающего аппарата в "Рустави 2" и т.д. Все это с первого же дня, со дня прихода, начиная от Бедукадзе, сделали они. Существует предельно малая вероятность того, что этот случай расследуют"- заявил Заза Бибилашвили.



Члены "Европейской Грузии" тоже возлагают на власть ответственность за беспорядки, происшедшие на улицах Батуми два дня назад. В партии предполагают, что беспорядки последовали за внутренним противостоянием между силовыми ведомствами власти.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

