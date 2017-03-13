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Голландский премьер отказался принести извинения Турции


13.03.2017   16:54
Нидерландский премьер-министр Марк Рютте отказался принести извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Не может быть и речи об извинении, они должны бы извиниться за то, что они сделали вчера", — заявил Рютте.

В отношении турецкого министра по делам семьи, Рютте пояснил, что правительство Нидерландов "хотело бы, чтобы она держалась на расстоянии". "Это привело к хаосу и картинам, которые мы видели вчера в центре Роттердама", — сказал премьер.

Глава турецкого МИД планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции, однако его самолет не пустили в страну.

Добраться в Нидерланды наземным транспортом для выступления на митинге попыталась также министр по делам семьи Турции Фатма Бетюль Сайян Кайя, однако сотрудники голландского МВД перекрыли дорогу автомобилю министра, а затем власти объявили ее "нежелательным иностранцем" и выпроводили из страны. В Роттердаме прошли акции протеста у здания турецкого консульства, которые переросли в беспорядки. В результате которых полиция задержала 12 человек. Собравшиеся протестовали против отказа властей Нидерландов разрешить въезд в страну Мевлюту Чавушоглу.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил принять ответные меры. Турецкий МИД объявил нежелательным возвращение в страну посла Нидерландов после отпуска.






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