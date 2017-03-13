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Парламентское меньшинство вновь вызывает в парламент Каху Каладзе


13.03.2017   17:39
Парламентское меньшинство вновь вызывает в парламент вице-премьера, министра энергетики Грузии Каху Каладзе в парламент. Как заявил член фракции «Европейская Грузия» Гиги Церетели, выступая с речью на сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии, дело переросло в институциональный спор.

«Надеюсь, что мы все равно сможем провести политическую дискуссию в парламенте, уже сколько времени пытаемся встретиться с министром энергетики. В эти дни он сделал заявление и муссирует вопрос, что может повыситься тариф на газ. Тем более, в этой обстановке еще более интересным и актуальным становится то, какое соглашение было заключено с «Газпромом», почему должен подорожать газ и какие существуют аргументы. Я думаю, это переросло в институциональный спор», - заявил Гиги Церетели.

Депутат обратился ко всем, в том числе к председателю парламента с просьбой - донести голос до Кахи Каладзе, чтобы по этому вопросу состоялась компетентная дискуссия.

На заседании бюро депутату ответил вице-спикер парламента Звиад Дзидзигури.

«Что касается вопроса прихода министра или его заместителя, как мне известно, у председателя парламента есть результаты консультаций, и он сам сообщит», - отметил Дзидзигури.






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