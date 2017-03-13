Демократия в Турции постепенно демонтируется - Мартин Шульц

13.03.2017 17:40 Демократия в Турции в настоящее время постепенно демонтируется, - заявил кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии, экс-глава Европарламента Мартин Шульц, выступая в понедельник на форуме в Берлине, передает Haqqin.az со ссылкой на телеканал N24.



«Давление на открытое общество со стороны авторитарных сил, которых все больше повсюду в мире, усиливается. Они хотят навязать нам и обществу свою политику, свои ценности, которые диаметрально противоположны нашим прогрессивным ценностям. Они выступают за национальную изоляцию, борьбу с открытыми обществами. Они активно выступают за разделение, проводят социальные, этнические и религиозные разграничения, настраивают людей друг против друга: мы против тех, мы против других. Это политическая модель. Так, в США людей на основании их религии или национальности в общем порядке ограничивают в праве на въезд. Так, журналистов беспричинно арестовывают и заставляют молчать. Свобода СМИ открыто атакуется. Так, демократия в Турции постепенно демонтируется в настоящее время», — сказал Шульц.



«В качестве канцлера ФРГ я позабочусь о том, чтобы Германия, моя страна, была сильной страной, экономически цветущей, политически влиятельной и в будущем использовала бы свой политический вес для того, чтобы организовать на основе справедливости процессы глобализации при помощи общих обязательных правил», — добавил он.















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