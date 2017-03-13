Мэр Батуми заявил о значительном ущербе от беспорядков

13.03.2017 17:49 Подсчитана сумма ущерба в результате ночных беспорядков в Батуми. По словам мэра города Георгия Ермакова, он составил около 150 тысяч лари.



Как отметил градоначальник, «в случае необходимости мэрия попросит помощи у правительства Аджарской АР».



«Самый большой ущерб был из-за дорогостоящих светофоров. Для того, чтобы починить их нам понадобится около 120 тысяч лари. Мы осуществили восстановительные работы на территориях, используя только наши ресурсы», - сказал Ермаков на брифинге.



Беспорядки в причерноморском городе Батуми начались вечером 11 марта после того, как полиция задержала шестерых местных граждан. Участники стихийно собравшегося митинга пытались ворваться в здание управления полиции Аджарии в Батуми. Спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы помешать им.



В результате произошедшего пострадали 33 человека, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов.















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