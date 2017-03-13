Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Украина и Турция подпишут соглашение о взаимном въезде по внутригосударственным документам


13.03.2017   17:51
Украина и Турция подпишут соглашение о взаимных поездках без паспортов. Об этом 13 марта заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «Российская газета» со ссылкой на турецкое новостное агентство Anadolu.

"Граждане Украины и граждане Турции смогут ездить соответственно в Турцию и Украину без паспортов, - сказал Гройсман. - Соглашение об этом будет подписано в ходе моего визита в Анкару, который начинается 14 марта".

Как раньше отмечал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев, гражданам двух стран достаточно будет показать на границе свой документ, удостоверяющий личность.

По словам Гройсмана, такое соглашение позволит увеличить поток украинских туристов в Турцию. Сейчас в Турции ежегодно бывает около миллиона отдыхающих с Украины.

Также украинский премьер подчеркнул, что Киев и Анкара в настоящий момент сконцентрированы на создании совместной зоны свободной торговли.

Также в ходе визита в Турцию Гройсман намерен обсудить сотрудничество с Анкарой в области машиностроения, военной промышленности, авиации, сельского хозяйства и энергетики.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии на 18% вырос внешнеторговый оборот
Ryanair выходит на грузинский рынок
Возможные последствия введения в Грузии системы страхования депозитов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Выборы в Абхазии нелигитимны в условиях оккупации - президент Грузии
Проблема электроснабжения Абхазии будет острой в течение 5-6 лет - Леван Мебония
Затулин требует квоту для русских в абхазском «парламенте»
В менее чем половине округов «выборы» завершились в первом же туре
Каладзе: В ходе реабилитации Ингури ГЭС дефицита электроэнергии в Абхазии не будет
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Суд в Батуми начал разбирательства по факту ночных беспорядков в городе, семерых фигурантов арестовал
В ближайшие годы премьер-министр ожидает инвестиции в Армении в размере 3,2 миллиарда долларов
Грузинские регбисты одержали победу над сборной России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна