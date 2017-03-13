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Украина и Турция подпишут соглашение о взаимном въезде по внутригосударственным документам
13.03.2017 17:51
Украина и Турция подпишут соглашение о взаимных поездках без паспортов. Об этом 13 марта заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает «Российская газета» со ссылкой на турецкое новостное агентство Anadolu.
"Граждане Украины и граждане Турции смогут ездить соответственно в Турцию и Украину без паспортов, - сказал Гройсман. - Соглашение об этом будет подписано в ходе моего визита в Анкару, который начинается 14 марта".
Как раньше отмечал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Киев, гражданам двух стран достаточно будет показать на границе свой документ, удостоверяющий личность.
По словам Гройсмана, такое соглашение позволит увеличить поток украинских туристов в Турцию. Сейчас в Турции ежегодно бывает около миллиона отдыхающих с Украины.
Также украинский премьер подчеркнул, что Киев и Анкара в настоящий момент сконцентрированы на создании совместной зоны свободной торговли.
Также в ходе визита в Турцию Гройсман намерен обсудить сотрудничество с Анкарой в области машиностроения, военной промышленности, авиации, сельского хозяйства и энергетики.
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