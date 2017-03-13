Я бы не стал так легко обвинять ЕНД в батумских событиях - Арчил Гамзардия

13.03.2017 18:01 Специалист по управлению общественных коммуникаций Арчил Гамзардия отзывается на вчерашние беспорядки в Батуми, и говорит, что недопустимо обвинять в них только "Национальное движение".



"Я бы не стал так легко обвинять "Национальное движение" в организации событий, развитых в Батуми. Полагаю, что это больше похоже на использование ситуации как со стороны "Национального движения", так и "Грузинской мечты". Возникает возможность "Национального движения" воспользоваться ситуацией для деструктивного развития событий. Не секрет для общества, что Михеил Саакашвили видит реванш только в революционном перевороте, подобном 2003 года, или же 1991-92 года. Однако можно сказать, что ситуацией воспользовалась и "Грузинская мечта", политика которой стала четкой на фоне развитых событий.



Парадоксально, но власть создала в обществе спрос на использование спецназа, отравляющего вещества, и резиновых пуль. Среди сторонников "Грузинской мечты" не раз раздались даже требования "нулевой толерантности". Возможно, "Национальное движение" надеялось, что власть разгонит их с применением силы, однако власть политически победила их. Она вызвала недовольство только в связи с тем, что не включила инструменты насильственного урегулирования ситуации сначала же, мало кто критикует власть в связи с тем, что она своевременно не приняла меры, чтобы не произошла эскалация событий. Какая опасность выявляется в происшедшем?



Выявляются несколько угрозы, как со стороны сил Саакашвили, так и власти. Со стороны сторонников Саакашвили выявляется опасность еще больших провокаций, в том числе возможного поощрения сепаратизма, видим, что события развивались в Автономной Республике Аджарии. С другой стороны они постараются поощрять сепаратизм, в том числе, в Самегрело, тем более, если проследить за активностью митрополита Петре Цаава, которая по существу является политической активностью. Он возглавляет епархию в Самегрело, и принципиально отказался от перевода в другую епархию. Следовательно, риск-фактор косвенного или явного поощрения сепарации идет и с его стороны. В то же время со стороны власти возникает опасность с точки зрения вообще оппозиционных и массовых выступлений в будущем.



Развитые события практически дали власти легитимацию, в будущем насильственно разгонять протестные акции, так что поводом у нее будут мартовские явления Батуми. Я бы советовал оппозиционным силам, реально подумать над этим вопросом и угрозами, и вести соответствующую критическую пропаганду в отношении власти для превенции в будущем. В ином случае власть уже сможет просто разогнать любую акцию протеста с той мотивацией, что она пресекла "батумское" развитие событий.



В этих процессах выявились многие стоящие сожаления тенденции, единственная положительная тенденция, это однозначное отношение подавляющего большинства общества к деструктивным и противоправным процессам.



Многие оппоненты власти выразили государственную позицию, осудили насилие, и поддержали действия власти. В итоге можно сказать, что:



1. Бывший президент и поддерживающие его силы активно постараются в будущем вновь деструктивно и провокационно действовать, или использовать случайные явления.



2. В то же время власть опасается не только подобных акций, наоборот, она ответит на провокации сторонников Михеила Саакашвили. Власть явно очень боится общественного протеста, предположительно, в будущем власть еще больше отяготит социальный фон в стране, и поэтому использованием ситуации таких акций старается осуществить превенцию общественного протеста в будущем.



3. Основная часть общества в целом стоит выше, чем "Грузинская мечта" и "Национальное движение", и в отличии от этих двух сил, мыслит государственно".



















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