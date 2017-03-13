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Авторские права в интернет-пространстве отрегулирует новый закон


13.03.2017   19:34
Создается новый законопроект с целью искоренения фактов нарушения авторских прав в интернет-пространстве. Над законом работают Минэкономики и Грузпатент. По заявлению руководителя Грузпатента, Николая Гогилидзе "Бизнесконтракту", закон преследует целью мгновенное искоренение случаев нарушения прав в интернете.

Согласно законопроекту, можно будет без суда изымать из интернет-пространства незаконно распространенный контент.

В Грузстат заявляют, что на основании обращения/письма владельца интернет-контента интернет-провайдер сможет изымать материал из интернет-пространства, на что на данное время провайдеры не имеют права. У интернет-провайдера будет возможность самому решать снимать или нет контент на основании обращения.

"Провайдер будет полномочен, снять информацию, произведенную с нарушением прав. В таком случае он минует как судебные, так и другие процедуры, которые обычно следует проходить.

Закон касается как музыкальных произведений, так и кинофильмов, и др. Если интернет - провайдер не снимет материал из интернета, он сам станет ответственным за возможное нарушение прав, и на него могут пожаловаться"- заявил Николай Гогилидзе.

По его же словам, в случае штрафа на провайдера будет возложен штраф в десятикратном размере права лицензии.

В Грузстат поясняют, что работа над законопроектом проводится вместе с частным сектором и интернет-провайдерами, и будет представлен надлежащим ведомствам предположительно в конце апреля, а вступит в силу с 2018 года.

"Подобный закон работает во всех развитых странах, и тут нет ничего невыполнимого, это не обязанность, это выбор. Если провайдер выполнит требование, на него не будет возложена ответственность, иначе ему придется защищать права в суде"- заявил Николай Гогилидзе.







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