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ГМ получила «беспрецедентный» объем пожертвований в избирательный период


13.03.2017   19:35
Организация «Международная прозрачность – Грузия» 10 марта опубликовала доклад под названием «Финансирование избирательной кампании в Грузии», в котором детально расписаны финансовые расходы и источники финансирования тех 16 партий и избирательных блоков, которые финансируются из Государственного бюджета и которые участвовали в парламентских выборах 8 октября прошлого года.

Отчетный период охватывает отрезок времени до и после выборов - от 8 июня до 16 ноября 2016 года.

Финансирование партий охватывает государственное финансирование, которое зависит от результатов, показанных на последних выборах, частные пожертвования и банковские кредиты.

Согласно докладу, в избирательный период квалифицированные избирательные субъекты получили доходы всего до 32 млн лари. Большую часть этой суммы, 21,31 млн лари получила Грузинская мечта; далее следует Единое национальное движение с 2,8 млн лари; а на третьем месте Альянс патриотов Грузии с 1,7 млн лари.

«Международная прозрачность – Грузия» заявила, что «доходы, полученные Грузинской мечтой в семь раз превышают доходы вышедшего на второе место Единого национального движения и почти вдвое превышает доходы, полученные всеми другими квалифицированными партиями вместе взятыми», что является «беспрецедентной» разницей.

Квалифицированные избирательные субъекты, в целом, получили 21,7 млн лари частных пожертвований. Большая часть этой суммы – 19, 2 млн лари получена правящей партией; далее следует Альянс патриотов с 998 001 лари; а на третьем месте вышло Единое национальное движение с 972 764 лари.

«Международная прозрачность – Грузия» подчеркивает, что заполнение отчетов политическими партиями в полной мере вновь остается «существенной проблемой».

«Абсолютное большинство деклараций заполнено неполноценно и не однообразно. Во многих полях отчетов вообще не указывается обязательная информация», - говорится в докладе.

Civil Georgia





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