Джеджелава: Мы выполним решение Страсбурга, хотя «Рустави-2» не является свободным СМИ

13.03.2017 20:03 Министр образования Грузии, вице-премьер правительства Александр Джеджелава поделился мнением о том, почему Страсбургский суд принял на рассмотрение ходатайство оппозиционной телекомпании «Рустави-2».



Как известно, 2 марта Верховный суд Грузии постановил передать права на самую рейтинговую в Грузии оппозиционную телекомпанию «Рустави-2» бизнесмену Кибару Халваши, лояльному к нынешним властям.



3 марта Европейский суд по правам человека на основании ходатайства телекомпании приостановил до 8 марта исполнение решения Верховного суда Грузии по «Рустави-2», а 7 марта решением коллегии продолжил эту временную меру на неограниченный срок – до окончания рассмотрения дела в Страсбургском суде.



Джеджелава напомнил, что сначала ходатайство телекомпании принял один судья Европейского суда по правам человека, а на следующем заседании уже коллегия из семи судей поддержали его решение, чтобы по его словам, «не получилось так, что Страсбургский суд принимает несбалансированные решения».

«Когда Страсбург на основании ходатайства «Рустави-2» потребовал приостановить решение, правительство Грузии никто ни о чем не спрашивал. Это и понятно. Судья в Страсбурге принял срочное решение, так как компания в своем ходатайстве нарисовала апокалипс — якобы «Рустави-2» это последнее свободное СМИ и если решение Верховного суда Грузии будет исполнено, то следует ждать трагедии на улицах Тбилиси. Я понимаю, что судья в Страсбурге решил не брать на себя такую ответственность», — заявил Джеджелава в беседе с журналистами.



«Мы должны учесть, что следующее решение семерых судей в Страсбурге стало бы значительным ударом по тому первому судье. То есть вышло бы, что Страсбург, как важнейший институт, принимает несбалансированные решения. Любая уважающая себя институция хорошо подумает, перед тем как в один день принять одно решение, а на другой – другое», — сказал министр.

«Как вы знаете, Кибар Халваши 10 лет назад обращался в Страсбург из-за нарушения своих имущественных прав, однако тогда реагирования не было», — отметил Джеджелава. По его словам, «в Страсбурге, как видно, решили, что имущественная часть не так актуальна, так как в основном этот суд ориентирован на защиту прав человека, хотя годы назад имущество бизнесмена сожгли и он был изгнан из страны».



По словам вице-премьера, во времена третьего президента Михеила Саакашвили телекомпания «Рустави-2» не освещала дела, которые рассматривались в Страсбурге, хотя теперь активно защищают Страсбург.



«Рустави-2» хочет представить правительство побежденным, хотя мы все хорошо помним, какое отношение было у прошлых властей к Страсбургу. Именно «Рустави-2» не освещали ни дело Гиргвлиани, ни другие важные дела, которые рассматривались в Страсбурге против прошлого правительства. А сегодня те же самые люди предстали перед нами горячими защитниками Страсбурга», — сказал Джеджелава.



Также вице-премьер отметил, что «Рустави-2» является «самым контролируемым телевидением», так как «бывший президент Саакашвили ежедневно просматривает содержание передач телекомпании».



Вместе с тем Джеджелава подчеркнул, что решение Верховного суда о передаче «Рустави-2» бизнесмену Кибару Халваши не будет исполнено до решения Страсбургского суда.



«Как бы не было болезненно, решение Верховного суда вступит в силу. Даже не рассматривается вопрос, что власти начнут исполнение до окончательного решения Европейского суда по правам человека», — сказал Джеджелава.

Наш европейский курс необратим, но все знают, что «Рустави-2» не является свободным СМИ и подчиняется третьему президенту Грузии Саакашвили, — добавил он.



"Новости-Грузия"











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