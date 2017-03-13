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ЕНД исключило из своих рядов участника батумских беспорядков


13.03.2017   23:20
Национальное движение» исключило из партии Ираклия Чхвиркия из-за заявлений, сделанных им в связи с событиями, развернувшимися в Батуми.

Как говорится в заявлении пресс-службы «Национального движения», заявления, которые сделал Ираклий Чхвиркия во время батумских событий, не были согласованы с партией.

«В связи с событиями в Батуми Ираклием Чхвиркия без согласования с партией было сделано не одно заявление и действие, которые не выражали позицию «Единого национального движения». Более того, его действия противоречили позиции ЕНД.

К этому времени Ираклий Чхвиркия исключен из партии, - говорится в заявлении пресс-службы партии.

Ираклий Чхвиркия был одним из тех, кто отправился в Батуми и выразил солидарность митингующим, и призвал к солидарности с ними общественность. Также с его стороны были озвучены требования об отставке правительства и неприкосновенности организаторов акции. Заявления Ираклия Чхвиркия являются одними из тех, из-за которых представители властей обвинили «Национальное движение» в призыве к общественности быть солидарными с акцией.






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