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Каладзе проводит встречу в Минске с представителями «Интер РАО»


14.03.2017   10:45
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе встретится с представителями «Интер РАО», сообщает Министерство энергетики Грузии.

По информации пресс-службы ведомства, встреча Кахи Каладзе и представителей «Интер РАО» пройдет в рамках запланированного визита министра энергетики в Минск.

Каха Каладзе уже отправился в столицу Беларуси. Как отмечают в пресс-службе министерства энергетики, на очередной встрече с компанией «Интер РАО» стороны обсудят текущие вопросы.






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