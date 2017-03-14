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Каладзе проводит встречу в Минске с представителями «Интер РАО»
14.03.2017 10:45
Министр энергетики Грузии Каха Каладзе встретится с представителями «Интер РАО», сообщает Министерство энергетики Грузии.
По информации пресс-службы ведомства, встреча Кахи Каладзе и представителей «Интер РАО» пройдет в рамках запланированного визита министра энергетики в Минск.
Каха Каладзе уже отправился в столицу Беларуси. Как отмечают в пресс-службе министерства энергетики, на очередной встрече с компанией «Интер РАО» стороны обсудят текущие вопросы.
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