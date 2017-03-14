Грузия поднялась на 68-ю позицию в Индексе визовых ограничений

14.03.2017 11:11



Ежегодный Индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley & Partners анализирует визовые правила 219 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.



Германия сохраняет лидирующую позицию в рейтинге на протяжении четырех лет. В 2017 году количество стран с безвизовым въездом для граждан Германии сократилось со 177 до 176. На втором месте, как и в прошлом году, расположилась Швеция с показателем 175 стран. Третье место разделили пять государств – Финляндия, Италия, Испания, США и Дания (174 страны). В 2017 году первую десятку вошли те же 28 стран, что и в прошлом году.



Грузия разделила 68-е место с Конго и Оманом. В прошлом году позиция Грузии в рейтинге была ниже (71-е место). В целом, заметно позитивное движение в отношении возможностей для безвизовых путешествий с грузинским паспортом (61 страна – в 2015 году, 67 стран – в 2016-м, 69 стран – в 2017-м). Страны-соседи Грузии разместились в рейтинге следующим образом: Россия - 51-е место, Турция – 52-е, Азербайджан - 74-е, Армения – 78-е место.



В начале февраля 2017 года члены Европарламента и Совета ЕС согласовали условия отмены визы в страны ЕС для граждан Грузии. Грузины получат возможность находиться в Евросоюзе до 90 дней в течение 180 дней в туристических целях. Работать в европейских странах без визы будет запрещено. Безвизовый режим не распространяется на Ирландию и Великобританию.



Изменения пока не вступили в силу. Для этого необходимо одобрение комитета гражданских свобод совместно с парламентом, а также официальное утверждение со стороны Совета министров.



Если говорить о тенденциях, большинство стран улучшили свое положение в Индексе по сравнению с прошлым годом. 108 стран из 199 переместились на более высокие позиции, 42 – не изменили показателей и 48 стран потеряли позиции.



Государства, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, демонстрируют хорошие результаты. Мальта, инвестиционная программа которой названа лучшей в мире, занимает 10-е место с возможностью посещать без визы 167 стран мира. Австрия находится на 4-м месте с показателем 173 страны. Кипр – на 16-м месте (158 стран). Страны с самыми популярными карибскими программами также находятся достаточно высоко в рейтинге: Антигуа и Барбуда на 30-м месте (136 стран), Гренада на 37-м месте (124 страны).



Об Индексе



Индекс визовых ограничений издается с 2006 года компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Более подробно с рейтингом и методологией можно ознакомиться здесь.



Визовые требования объективно отражают статус страны в рамках мирового сообщества. Отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.



Компания Henley & Partners — международный лидер в сфере планирования местожительства. Компания выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ инвестиционного гражданства, в том числе через приобретение и строительство недвижимости.



За год у граждан Грузии появилось больше возможностей для безвизовых перемещений по миру. В Индексе визовых ограничений страна поднялась на 68-ю позицию.Ежегодный Индекс визовых ограничений (Visa Restrictions Index) компании Henley & Partners анализирует визовые правила 219 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.Германия сохраняет лидирующую позицию в рейтинге на протяжении четырех лет. В 2017 году количество стран с безвизовым въездом для граждан Германии сократилось со 177 до 176. На втором месте, как и в прошлом году, расположилась Швеция с показателем 175 стран. Третье место разделили пять государств – Финляндия, Италия, Испания, США и Дания (174 страны). В 2017 году первую десятку вошли те же 28 стран, что и в прошлом году.Грузия разделила 68-е место с Конго и Оманом. В прошлом году позиция Грузии в рейтинге была ниже (71-е место). В целом, заметно позитивное движение в отношении возможностей для безвизовых путешествий с грузинским паспортом (61 страна – в 2015 году, 67 стран – в 2016-м, 69 стран – в 2017-м). Страны-соседи Грузии разместились в рейтинге следующим образом: Россия - 51-е место, Турция – 52-е, Азербайджан - 74-е, Армения – 78-е место.В начале февраля 2017 года члены Европарламента и Совета ЕС согласовали условия отмены визы в страны ЕС для граждан Грузии. Грузины получат возможность находиться в Евросоюзе до 90 дней в течение 180 дней в туристических целях. Работать в европейских странах без визы будет запрещено. Безвизовый режим не распространяется на Ирландию и Великобританию.Изменения пока не вступили в силу. Для этого необходимо одобрение комитета гражданских свобод совместно с парламентом, а также официальное утверждение со стороны Совета министров.Если говорить о тенденциях, большинство стран улучшили свое положение в Индексе по сравнению с прошлым годом. 108 стран из 199 переместились на более высокие позиции, 42 – не изменили показателей и 48 стран потеряли позиции.Государства, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, демонстрируют хорошие результаты. Мальта, инвестиционная программа которой названа лучшей в мире, занимает 10-е место с возможностью посещать без визы 167 стран мира. Австрия находится на 4-м месте с показателем 173 страны. Кипр – на 16-м месте (158 стран). Страны с самыми популярными карибскими программами также находятся достаточно высоко в рейтинге: Антигуа и Барбуда на 30-м месте (136 стран), Гренада на 37-м месте (124 страны).Индекс визовых ограничений издается с 2006 года компанией Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). Более подробно с рейтингом и методологией можно ознакомиться здесь.Визовые требования объективно отражают статус страны в рамках мирового сообщества. Отсутствие визовых ограничений позволяет эффективнее вести бизнес в различных юрисдикциях, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.— международный лидер в сфере планирования местожительства. Компания выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ инвестиционного гражданства, в том числе через приобретение и строительство недвижимости.











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