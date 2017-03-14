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Почти 40 000 граждан остались без пособия после выборов 2016 года - Чиаберашвили


14.03.2017   12:28
«Сразу же по окончанию парламентских выборов 2016 года министр здравоохранения Давид Сергеенко начал массово снимать социальные пособия нуждающимся семьям, и с октября по сегодняшний день без пособия к существованию остались почти 40 000 граждан» - заявил сегодня в парламенте член фракции "Европейская Грузия" Зураб Чиаберашвили.

По словам оппозиционного депутата, министр здравоохранения использует социальные пособия в политических целях.

"Уже пятый месяц, как правительство миллиардера Иванишвили отбирает у десятков тысячи социально незащищенных семей пособие для существования на фоне того, когда от неправильной экономической политики того же правительства народ все больше и больше беднеет. С тех пор, как министр здравоохранения, Давид Сергеенко, в декабре 2014 года объявил о новой методологии учета социально незащищенного населения, система пособия к существованию вроде бы должна была упорядочиться. Статистика явствует, что перед парламентскими выборами "Грузинская мечта" на 40 000 увеличила число получающих социальное пособие, а после выборов опять начали выбрасывать нуждающихся людей из списка социально незащищенных"- заявил Зураб Чиаберашвили.

По мнению члена "Европейской Грузии":

"Пособие для существования следует восстановить всем социально незащищенным семьям, оставшимся без средств из-за политической мотивации Давида Сергеенко, и положение которых делает еще более невыносимым вредительская экономическая политика правительства Бидзины Иванишвили".







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