Эрдоган обвинил Меркель в поддержке террористов

14.03.2017 13:05 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в «поддержке террористов». Об этом он заявил в интервью каналу A Haber TV.



«Госпожа Меркель, почему вы даете в своей стране убежище террористам? Почему ничего не делаете? Госпожа Меркель, вы поддерживаете террористов», - заявил президент Турции.



Эрдоган не конкретизировал, каких террористов он подразумевает, однако указал на Рабочую партию Курдистана, которая Турцией, ЕС и США считается «террористической организацией».



Президент Турции также обвинил Меркель в том, что она поддержала Нидерланды в скандальной ситуации, создавшейся между Турцией и Нидерландами в результате отказа властей этого государства впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Глава турецкого МИД планировал посетить в субботу митинг в Роттердаме, чтобы информировать турецких граждан о конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.



Отношения между Берлином и Анкарой обострились после того, как в Стамбуле был задержан немецкий журналист издания Die Welt Дениз Юджел. Турецкие власти обвиняют его в «членстве в террористической организации, распространении пропаганды и злоупотреблении в использовании информацией».















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