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Президент Маргвелашвили встретился с новоназначенными послами Грузии


14.03.2017   13:16
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел встречу с новоназначенными послами в шести странах мира — Украине, Польше, Румынии, Бразилии, Австралии и Малайзии.

На должность посла Грузии в Польше назначен Илья Дарчиашвили, который в 2015—2016 годах работал первым заместителем министра регионального развития и инфраструктуры, а с декабря 2016 года занимал должность посла по особым поручениям МИД.

Послом в Румынии стал Николоз Николозашвили, который с 2011 года до последнего времени занимал пост посла Грузии в Польше.

Николоз Апхазава, который занимал должность посла Грузии в Корейской Республике, будет направлен в Малайзию.

На должность посла Грузии в Бразилии и представителя в Карибском сообществе назначен Давид Соломония, карьерный дипломат, который с 1995 года работал в центральном аппарате МИД и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом, а с 2014 года являлся директором департамента евроинтеграции МИД Грузии.

Пост посла Грузии в Австралии займет Георгий Долидзе, работающий в министерстве иностранных дел с 1997 года.

Послом Грузии в Украине и в ГУАМ станет Гела Думбадзе, который в 2014—2016 годах был госминистром Грузии по вопросам диаспоры, а с января 2017 года был послом по особым поручениям МИД.






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