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Грузия является одним из важных партнеров НАТО - Столтенберг


14.03.2017   13:35
Генеральный секретарь НАТО говорит о Грузии в контексте политики открытых дверей альянса. В отчете Янса Столтенберга сказано:

"Политика отрытых дверей НАТО является основополагающим принципом альянса, и представляет одну из наиболее успешной политики. В 2016 году в альянс была приглашена Черногория. Ее приглашение является ясным подтверждением, что двери НАТО открыты для стран, которые хотят вступить, и удовлетворяют критерии. С данной точки зрения альянс продолжает работу с государствами-аспирантами Боснией-Герцеговиной, Грузией, и Македонией. У НАТО сильная программа сотрудничества с каждой из этих стран, чтобы помочь им в осуществлении реформ, и подготовке к членству альянса"- говорится в отчете Генерального секретаря.

Отдельная глава посвящается вопросам осуществления пакета существенных мер НАТО-Грузии. В документе говорится, что усиление в Грузии оборонных средств осуществляется с помощью пакета. НАТО предлагает Грузии экспертную помощь в формате стратегической планировки, сил специального назначения и военной полиции, направлении логистики, авиации, морской, воздушной обороны. В формате пакета в Грузии проводятся тренировки НАТО (состоялись в 2015 и 2016 году), а также Грузия участвует в учениях альянса. В рамках пакета в Грузии основаны Совместный центр тренировки и оценки, и Школа институционального возрождения обороны.

В документе сказано, что у НАТО регулярные консультации с Грузией, как с одной из его важных партнеров. В том числе альянс продолжает работу над улучшением совместимости, как со странами-членами, так и партнерами НАТО. Грузия вместе с пятью странами-партнерами (Австралия, Финляндия, Иордания, Грузия, Швеция) является членом платформы совместимости, и у них есть особые форматы сотрудничества, они участвуют в тренировках, и проводят консультации с членами альянса по вопросам безопасности.

В документе также подчеркивается весомый вклад Грузии в процессе обеспечения международной безопасности, и сказано, что страна участием своих 870 военнослужащих является крупнейшим контрибютором среди стран-нечленов альянса.







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