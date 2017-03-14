«В Батуми мы избежали очень серьезной провокации» - премьер

14.03.2017 14:53 «Тяжелой провокацией» назвал премьер-министр Грузии ситуацию с уличными беспорядками в Батуми сегодня на заседании правительства.



Георгий Квирикашвили поблагодарил всех полицейских и государственных служащих, чьи действия привели к разрешению кризисной ситуации 11-12 марта в Батуми и пообещал, что виновные будут наказаны.



«Хочу сказать спасибо всем тем людям, в чьих действиях были взвешенность, терпение и стремление учесть сложившуюся обстановку. Благодаря этому мы сумели избежать очень серьезной провокации, когда действовали в условиях рискованной ситуации», — сказал Квирикашвили.



«Хочу сказать спасибо за мужество и терпение полицейским и всем государственным служащим, которые были включены — правительству Аджарии и представителям центрального правительства», — подчеркнул премьер.



«Расследование продолжается и никому не должна сойти с рук эта очень тяжелая провокация у которой явно был оттенок спланированной. Хочу сказать, что расследование обязательно продолжится и дойдет до конца и обязательно должны быть наказаны те, кто выступил против государственности», — сказал премьер.















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