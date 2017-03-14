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Председатель Парламента Грузии стал членом Правления Прогрессивного альянса
14.03.2017 15:19
Председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе избран членом Правления Глобальной сети социалистических и демократических партий – Прогрессивного альянса. Решение было принято на съезде Прогрессивного альянса в Берлине 12 марта.
«Для меня большая честь быть членом Правления этой организации», - заявил Кобахидзе и добавил, что его избрание поможет «в дальнейшем углублении международных связей».
«Естественно, все это поможет нам, чтобы нашу страну лучше представить на международной арене», - заявил председатель Парламента Грузии.
Эту должность Кобахидзе будет занимать в течение двух лет.
Прогрессивный альянс был сформирован в 2013 году, как Международная сеть прогрессивных, социал-демократических, социалистических и лейбористских партий и организаций, который на сегодняшний день объединяет более 130 организаций в масштабах мира.
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» является одним из основателей альянса.
Альянс сотрудничает с различными сетями региональных партий, в том числе, с Группой социал-демократов Европарламента и партией Европейских социалистов.
«Грузинская мечта – Демократическая Грузия» пользуется статусом члена наблюдателя в партии Европейских социалистов.
Civil Georgia
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