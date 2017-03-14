Грузия будет выполнять решения ЕСПЧ - президент

14.03.2017 16:21 По словам пресс-спикера президента Грузии Эки Мишвеладзе, глава государства считает, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства и не свернет с европейского пути развития.



«Следует отметить, что европейский путь и европейское будущее Грузии необратимы. Грузия сделала выбор между европейским и российскими стандартами уже давно. В 1999 году мы присоединились к Европейской конвенции о защите прав человека, и этим было заявлено, что мы разделяем и готовы защищать европейские ценности.



Приняв это решение, мы признали верховенство Европейского суда и взяли ответственность за выполнение всех статей конвенции.



Сегодня, когда мы так близки к Европе, как никогда, ставить любой знак вопроса в контексте решения Европейского суда, означает поставить под удар европейское будущее Грузии.



В истории независимой Грузии никогда, ни одно правительство, не отказывалось от выполнения решений Европейского суда.



Соответственно, президент считает, что Грузия будет выполнять взятые на себя обязательства, не свернет с европейского пути развития и не откажется от европейской интеграции»,- заявила пресс-спикер президента.















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