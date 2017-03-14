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Участники батумской вакханалии должны быть строго наказаны - президент
14.03.2017 16:34
Президент Грузии призывает к строжайшему наказанию участников «батумской вакханалии». Об этом заявила сегодня пресс-спикер президента Грузии Эка Мишвеладзе.
По ее словам, президент ожидает хорошего анализа ситуации и выявления виновных.
«Мы не можем выразить предположения по данному вопросу. Разумеется, свобода слова и выражения важны, но как только это выходит за пределы, требуется своевременное и правильное реагирование. Также очень строго должны быть наказаны все те люди, которые участвовали в этой вакханалии. Ожидаем хорошего анализа ситуации от начала и до конца», - сказала Мишвеладзе.
Она выразила надежду на то, что расследование будет доведено до конца и все виновные – наказаны.
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