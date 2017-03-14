Президент Грузии примет участие в V Глобальном Бакинском форуме

14.03.2017 17:05 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 марта будет находиться с визитом в Азербайджане с целью участия в V Глобальном Бакинском форуме. Об этом заявила пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе на брифинге.



По ее словам, в рамках форума ожидается выступление Георгия Маргвелашвили на заседании «Будущее внешних связей».



«Кроме этого, президент Грузии в рамках рабочего визита в Баку проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



В Академии администрации президента Азербайджана состоится торжественная церемония присвоения президенту Маргвелашвили степени почетного доктора», - сказала Мишвеладзе.















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