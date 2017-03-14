|
Президент Грузии примет участие в V Глобальном Бакинском форуме
14.03.2017 17:05
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 16 марта будет находиться с визитом в Азербайджане с целью участия в V Глобальном Бакинском форуме. Об этом заявила пресс-спикер главы государства Эка Мишвеладзе на брифинге.
По ее словам, в рамках форума ожидается выступление Георгия Маргвелашвили на заседании «Будущее внешних связей».
«Кроме этого, президент Грузии в рамках рабочего визита в Баку проведет двустороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
В Академии администрации президента Азербайджана состоится торжественная церемония присвоения президенту Маргвелашвили степени почетного доктора», - сказала Мишвеладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна