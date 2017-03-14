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Министр финансов встретился с группой международных инвесторов
14.03.2017 18:54
Министр финансов Дмитрий Кумсишвили встретился с группой международных инвесторов, среди которых были представители JP Morgan, BNP и Bank of America Merril Lynch.
Дмитрий Кумсишвили заострил внимание на договор, достигнутый с Международным валютным фондом о начале новой программы, предусматривающей поддержку экономической политики правительства.
Международные корпорации выразили желание осуществить инвестиции в экономике Грузии. Эти компании являются владельцами евробондов, выпущенных Грузией, однако они также выразили заинтересованность, купить на месте казначейские ценные бумаги правительства.
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