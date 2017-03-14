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Президент Грузии встретился с членами парламентской фракции «Национальное движение»


14.03.2017   19:06
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили провел политические консультации с фракцией "Национальное движение" в связи с законом о т.н. скрытом прослушивании. Президент Грузии заслушал мнения членов фракции о законе, и ознакомил их со своим видением.

"Мы говорим о проблеме двух типов, существующих в законе. Первая - насколько будет соответствовать новое агентство решению Конституционного суда, и насколько оно будет независимым. И вторая - этот закон может возложить на бизнес неоправданное бремя, поскольку во многих местах в законе сказано, что агентство использует ресурсы бизнеса, и в данном случае компаний коммуникаций, безвозмездно"- заявила парламентский секретарь президента Анна Долидзе после завершения встречи.

Сегодня же президент встретился с фракцией "Европейская Грузия", а завтра проведет встречу с лидерами "Альянса патриотов".

Администрация президента пригласила на консультации с президентом все парламентские фракции, однако правящая партия до настоящего времени не отозвалась на приглашение президента.







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