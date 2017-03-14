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Президенты Украины и Венгрии посетят Грузию на текущей неделе
14.03.2017 19:19
На текущей неделе Грузию посетят министры иностранных дел Украины и Венгрии. Об этом журналистам сообщил глава грузинского внешнеполитического ведомства Михаил Джанелидзе.
Кроме этого, по информации министра, в ближайшее время визит в Грузию планируют президент Украины и премьер-министр Венгрии.
«Мы приветствуем визиты наших коллег, министров иностранных дел дружеских стран- Украины и Венгрии. Они посетят Грузию на текущей неделе.
Планируются также визиты президента Украины и премьер-министра Венгрии. На встрече с министрами иностранных дел будут рассмотрены вопросы подготовки визитов высшего уровня, а также определены следующие шаги в двусторонних, региональных отношениях», - сказал Джанелидзе.
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