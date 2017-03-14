«Те, кто собирается торговаться со мной моим единственным сыном, знайте – не выйдет!» - Деканоидзе

14.03.2017 19:32 Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе прокомментировала в фейсбуке факт задержания своего сына.



Она отметила, что не собирается «торговаться» с властями по поводу своего единственного сына.



«Те, кто собирается торговаться со мной моим единственным сыном, знайте – не выйдет! Исключено! У меня нет никого дороже, но моя честь не является предметом торга», — написала Деканоидзе на своей странице в соцсети «Фейсбук».



Сын бывшей главы Национальной полиции Украины, представительницы оппозиционной партии «Единое национальное движение» Хатии Деканоидзе задержан в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Общественного Вещателя Грузии со ссылкой на пресс-службу Тбилисского городского суда.



По информации телеканала, Торнике Копалеишвили в качестве меры пресечения был избран арест.



Предсудебное заседание по делу, которое касается приобретения и хранения наркотиков, назначено на 12 апреля.















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