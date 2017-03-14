Институты должны проходить консультации прежде чем принимать решения - секретарь президента

14.03.2017 20:11 По заявлению парламентского секретаря президента Анны Долидзе, администрация президента не раз предлагала фракции большинства принять участие в обсуждении т.н. закона о прослушивании, однако они отказывались от встречи.



Касательно президентского вето, по словам Анны Долидзе, завтра состоятся последние консультации, и администрация имеет время, чтобы сформировать окончательное видение.



"Мы встретились с "Европейской Грузией" и "Национальным движением", у нас будут встречи с "Альянсом патриотов". Несмотря на то, что 10 февраля мы поехали в парламент Кутаиси, и встретились со всеми фракциями, фракции большинства отказались от встречи. После этого мы попросили их прийти к нам, написали письма, на которые мы не получили ответ. Встреча с ними до сих пор не состоялась.



До того, как примут окончательное решение, институты должны проходить консультации, это обычное дело, посмотрите любой западный политический сериал, там именно так и происходит.



Процесс консультаций с фракциями закончится завтра. После этого у нас есть время, чтобы сформировать наше окончательное видение, будет ли вето, и что будет после этого. Мы говорим о проблеме двух типов, существующих в законе. Первая - насколько будет соответствовать новое агентство решению Конституционного суда, и насколько оно будет независимым. И вторая проблема - этот закон может возложить на бизнес неоправданное бремя, поскольку во многих местах в законе сказано, что агентство будет использовать ресурсы бизнеса"- отметила Анна Долидзе.

















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