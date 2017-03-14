Президент начал кампанию «Конституция принадлежит всем»

14.03.2017 20:38 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 13 марта марта с горла Телави в регионе Кахети начал кампанию «Конституция принадлежит всем».



На встрече с местными студентами в Кахети, на которую он прибыл вместе с представителями своей Администрации и отдельных политических партий, президент отметил, что Конституция пересматривалась в Грузии неоднократно, но это происходило обычно «за закрытыми дверьми, исходя из интересов какой-нибудь одной политической силы», что должно завершится и должна начаться «общенародная вовлеченность».



Государственная конституционная комиссия, состоящая из 73 членов, была создана в Парламенте 15 декабря 2016 года с целью пересмотра главного законы страны, и предположительно, к 30 апреля представит свои рекомендации. Комиссия, которую возглавляет председатель Парламента Ираклий Кобахидзе, разделена на четыре тематические группы:



- По вопросам прав человека, судебной власти, преамбулы Конституции, общих и переходных положений Конституции;

- По вопросам Парламента, финансов и контроля, и пересмотра Конституции;

- По вопросам президента, правительства и обороны;

- По вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления



В этой комиссии два места предусматривалось для представителей Администрации президента, но при ее создании Администрация президента объявила бойкот комиссии по той причине, что правящая партия не учла предложение президента Маргвелашвили о создании комиссии под председательством президента, премьер-министра и председателя Парламента. Тогда было объявлено, что президент отдельно начнет работу над вопросами, связанными с Конституцией.



О начале этой кампании Георгий Маргвелашвили заявил еще 10 марта, на специальной встрече во Дворце президента, на которой присутствовали представители дипломатического корпуса, руководители неправительственных организаций, эксперты и лидеры различных политических партий.



На встречу не пришли представители правящей партии «Грузинская мечта». В качестве одной из причин отказа от приглашения на встречу было названо пленарное заседание Парламента.



На прошедшей 10 марта встрече президент Грузии в своем выступлении отметил, что эта кампания не является альтернативной уже созданной в Парламенте Конституционной комиссии.



«Хочу подчеркнуть, что мы не создаем ни альтернативы процессу, ни альтернативного тексте, мы помогаем текущему процессу путем демократии», - отметил Маргвелашвили.



Большинство присутствовавших на встрече во Дворце президента 10 марта, как представители политических партий, так и неправительственных организаций, в отдельных комментариях положительно оценили начинание президента и заявили, что это пойдет на благо «общему делу», однако необходимости в этом не видит правящая партия и председатель Парламента.



Ираклий Кобахидзе отметил, что правила пересмотра Конституции «определяет законодательство Грузии».



«Сперва должен быть разработан конституционный законопроект и после этого должно начаться общенародное обсуждение, и согласно законодательству, инициатором и организатором обсуждения этого проекта является Парламент Грузии... Может быть президент Грузии руководствуется другой Конституцией и другим законодательством, я не знаю», - заявил председатель Парламента 13 марта.



Вопросы, связанные с Конституцией, стали предметом противостояния между президентом и председателем Парламента и на прошлой неделе, когда Конституционная комиссия в числе других вопросов обсуждался также и вопрос избрания президента.



Кобахидзе отметил, что «для предотвращения спекуляций, руководство правящей команды считает, что желательно (в 2018 году) вначале прошли бы прямые выборы президента, после чего нужно будет перейти на другую систему».



3 марта президент заявил, что «в Конституционной комиссии мы имеем дело не с содержательным и глубинным пересмотром Конституции, а с принятие решений, связанных с конкретным политиком (президентом)».



На это заявление президента 4 марта открыто ответил председатель Парламента на заседании Конституционной комиссии и оценил его, как «осознанную попытку дискредитации (комиссии) и ввода в заблуждение общества» со стороны президента.



«Если президент и вновь продолжит делать такие заявления, можем подумать о том, чтобы в будущем году уже не проводить прямые выборы и прямо перейти на непрямые выборы (президента)», - заявил он.





Civil Georgia











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