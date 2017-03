Государство не будет полностью финансировать проект Check in Georgia

14.03.2017 20:52 После концерта Aerosmith в Грузии 20 мая государство больше не будет полностью финансировать проект Check in Georgia. Об этом заявил сегодня министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Гахария.



На проект Check in Georgia в 2016 году из бюджета было потрачено 30, 2 миллиона лари. Всего в прошлом году в рамках проекта было проведено 65 концертов и мероприятий.



«У нас было несколько встреч с представителями этой сферы и с теми людьми, которых касается это направление. Концерт Aerosmith будет последним, который полностью финансировало государство. Теперь участие в проекте частного сектора будет очень активным», — сказал Гахария.



По его словам, из-за изменений проекта, программа концертов в рамках Check in Georgia станет известна позднее.



«После концерта Aerosmith будут объявлены тендеры с очень привлекательными и оптимальными условиями, в которых смогут принять участие как грузинские, так и иностранные промоутеры, а также другие агентства. Исходя из этого, точного графика концертов не существует, но он скоро будет и я уверен, что вас удивит, насколько будет использован этот ресурс», — сказал Гахария.



При этом он отметил, что несмотря на сокращение бюджета, на количество мероприятий это не повлияет.



В рамках проекта Check in Georgia в 2016 году в Грузии состоялись концерты таких мировых звезд, как Робби Уильямс, Maroon 5, The Prodigy, Эрос Рамазотти, Хосе Каррерас.















