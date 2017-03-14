Российские СМИ манипулируют темой о лагерях беженцев - посол Австрии

14.03.2017 21:20 Посол Австрии Арад Бенко (Arad Benkö) заявил, что вопрос размещения лагерей для беженцев в Грузии, никогда не обсуждался с правительством этой страны.



Как подчеркнул Бенко, российские СМИ неверно интерпретировали заявление главы МИД Австрии Себастьяна Курца, связав его с отменой визового режима для Грузии.



«Я сожалею, что российские медиа, использовали эту тему, в своих интересах, но я четко заявляю, у этого вопроса, нет ничего общего с темой либерализации визового режима», — заявил австрийский дипломат в интервью грузинскому изданию «Квирис Палитра» («Палитра Недели»).



Как рассказал Бенко, власти Евросоюза на уровне глав министров иностранных дел, последние несколько месяцев обсуждают вопрос о возможном строительстве баз для беженцев, за пределами ЕС. Но, в этом контексте упоминание Грузии звучало на уровне идеи, а не как конкретное предложение.



«Мы даже теоретически не рассматривали строительство лагерей в Грузии и возможные последствия их размещения в этой стране. До этого дело даже не доходило», — отметил политик, добавив, что идея размещения центров для беженцев за пределами ЕС не нова и не является эксклюзивным предложением Австрии.



Бенко подчеркнул, что либерализация визового режима это еще одно подтверждение со стороны ЕС достижений Грузии, повторим, что отмена виз не имеет ничего общего с размещением лагерей для беженцев.



Напомним, что в российских СМИ получило широкое распространение интервью Bild с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и интеграции Австрии Себастьяном Курцем, в котором он озвучил идею по созданию центров для приема беженцев за границами ЕС, например в Грузии или на Западных Балканах.



Заявление получило широкую огласку и привлекло внимание как представителей общественности, так и экспертного сообщества.



"СОВА"











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