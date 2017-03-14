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Мы уже видели этот фильм под названием «Мы - большинство и мы знаем лучше» - Абашишвили
14.03.2017 22:20
Мы видели этот фильм во времена «Национального движения», и хорошо помним и то, как закончился лозунг «Мы - большинство и мы знаем лучше», - об этом в эфире программы «Резюме» на радио «Палитра» заявил глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили.
По его словам, президент Грузии постоянно старается выслушать по важным вопросам общество и представителей различных партий. По заявлению Абашишвили, парламентское большинство зачастую вместо поиска общего языка и совместной работы пытается придумать хороший повод неявки на запланированные президентом встречи.
По словам Георгия Абашишвили, президент Грузии является президентом всей страны, а не какой-то конкретной партии.
«Новый парламент имел возможность провести реформы, и использовать все свои рычаги для реформ. Существовала опасность самоизоляции. Я думаю, что они (большинство), очень мало кого слушают. Самое интересное то, что мы видели этот фильм во времена «Национального движения», и знаем, что означает лозунг «Мы - большинство и мы знаем лучше», знаем хорошо и то, как этот фильм закончился», - сказал Георгий Абашишвили.
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