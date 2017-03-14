Президент завтра встретится с представителями «Альянса патриотов»

14.03.2017 22:40 Президент завтра встретится с представителями «Альянса патриотов». Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.



По ее словам, сегодня начинаются консультации с партиями.



«Как известно, мы предложили большинству и меньшинству провести консультации, однако положительный отклик получили лишь от оппозиции.



Сегодня состоялись консультации с представителями «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Завтра состоится встреча с «Альянсом патриотов». Президент выслушает из взгляды, мы поделимся своими соображениями и затем, в установленные законом сроки, будет принято решение», - сообщила Эка Мишвеладзе.















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