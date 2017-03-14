|
Президент завтра встретится с представителями «Альянса патриотов»
14.03.2017 22:40
Президент завтра встретится с представителями «Альянса патриотов». Об этом на сегодняшней пресс-конференции сообщила пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.
По ее словам, сегодня начинаются консультации с партиями.
«Как известно, мы предложили большинству и меньшинству провести консультации, однако положительный отклик получили лишь от оппозиции.
Сегодня состоялись консультации с представителями «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Завтра состоится встреча с «Альянсом патриотов». Президент выслушает из взгляды, мы поделимся своими соображениями и затем, в установленные законом сроки, будет принято решение», - сообщила Эка Мишвеладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна