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ЕНД призывает президента наложить вето на т.н. законопроект о прослушивании
14.03.2017 22:57
Оппозиционная партия «Единое национальное движение» призывает президента Грузии наложить вето на т.н. законопроект о прослушивании, - об этом журналистам заявила член фракции «Национальное движение» Мариам Саджая.
Саджая выразила надежду, что Георгий Маргвелашвили воспользуется правом вето.
Члены фракции «Национальное движение» встретились в администрации президента с Георгием Маргвелашвили в связи с т.н. законом о прослушивании.
На встрече кроме Мариам Саджая присутствовало несколько депутатов фракции, в том числе Ника Мелия и Саломе Самадашвили.
До встречи с представителями «Национального движения» президент встретился с депутатами «Европейской Грузии».
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