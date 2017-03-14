ЕНД призывает президента наложить вето на т.н. законопроект о прослушивании

14.03.2017 22:57 Оппозиционная партия «Единое национальное движение» призывает президента Грузии наложить вето на т.н. законопроект о прослушивании, - об этом журналистам заявила член фракции «Национальное движение» Мариам Саджая.



Саджая выразила надежду, что Георгий Маргвелашвили воспользуется правом вето.



Члены фракции «Национальное движение» встретились в администрации президента с Георгием Маргвелашвили в связи с т.н. законом о прослушивании.



На встрече кроме Мариам Саджая присутствовало несколько депутатов фракции, в том числе Ника Мелия и Саломе Самадашвили.



До встречи с представителями «Национального движения» президент встретился с депутатами «Европейской Грузии».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

