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Маккейн: Ситуация с «Рустави 2» похожа на попытку ограничения СМИ


15.03.2017   11:21
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн считает, что решение Верховного суда Грузии по делу телекомпании «Рустави 2» выглядит, как попытка властей страны подавить оппозиционный голос. Об этом Маккейн заявил в интервью грузинской службе «Голоса Америки».

«Я глубоко обеспокоен тем, что решение Верховного суда в отношении «Рустави 2″ похоже на попытку подчинить оппозиционный голос прессы и ограничить открытые и плюралистические медиа страны», — сказал Маккейн.

Сенатор отметил, что существование свободных СМИ является одним из главных факторов укрепления и развития демократии в стране. Он призывал власти Грузии всячески содействовать обеспечению медиа плюрализма.
«Я твердо убежден в том, что свободные и открытые СМИ — один из главных и важнейших залогов успешного построения демократии. Призываю правительство Грузии позаботиться о сохранении плюралистической медиа-среды для того, чтобы в Грузии услышанными могли быть все голоса», — заключил Маккейн.

Как известно, 2 марта Верховный суд Грузии постановил передать права на самую рейтинговую в Грузии оппозиционную телекомпанию «Рустави-2» бизнесмену Кибару Халваши, лояльному к нынешним властям.

3 марта Европейский суд по правам человека на основании ходатайства телекомпании приостановил до 8 марта исполнение решения Верховного суда Грузии по «Рустави-2», а 7 марта решением коллегии продолжил эту временную меру на неограниченный срок – до окончания рассмотрения дела в Страсбургском суде.






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